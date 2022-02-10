Берлин, , 21:16 — REGNUM Германия ожидает от военного руководства Мали «приемлемых предложений» и «плана по возвращению к демократии» для продления миссии бундесвера в этой стране, заявила 10 февраля государственный секретарь министерства иностранных дел ФРГ Катя Кеул в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Солдаты бундесвера US Army Europe Images

Немецкие войска дислоцируются в западноафриканском государстве уже девять лет. Однако их успех в борьбе с терроризмом в Сахельском регионе сомнителен, в то время как риски для войск чрезвычайно высоки. С учётом этого эксперты считают продление миссии всё менее вероятным, передаёт агентство Tagesschau.

Отмечается, что заявление Кати Кеул в сочетании с аналогичными замечаниями министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок являются чётким сигналом руководству Мали, которое ранее объявило, что отложит запланированные на февраль президентские выборы на срок до пяти лет.

Потенциальный вывод миссии бундесвера обсуждается также и в Мали. В целом военное присутствие Германии пользуется поддержкой местного населения, тем не менее некоторые малийцы отмечают, что Германия должна сама принять решение о дальнейшем пребывании в стране.