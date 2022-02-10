Москва, , 19:37 — REGNUM 31-летний российский фланговый атакующий защитник московского ЦСКА Марио Фернандес оценил физическую форму бразильского футболиста Бруно Фукса, который последние полтора года пропустил из-за травмы.

Марио Фернандес Елена Рыбакова

«Бруно — мой большой друг и очень хороший футболист. Мы друг другу помогаем, точно так же как я пытаюсь помочь всем своим партнерам. Могу поздравить его, сейчас он играет очень хорошо и действительно прибавляет. Без всякого сомнения, Фукс подарит болельщикам ЦСКА огромную радость», — цитирует Фернандеса издание «Спорт-Экспресс».

Бруно Фукс перешел в ЦСКА 25 августа 2020 года после перехода из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро. Соглашение Фукса с ЦСКА рассчитано до конца сезона 2024/25.