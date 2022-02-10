Рим, 10 февраля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В 2021 году в Италии, по предварительным данным, был установлен очередной «рекорд» рождаемости, с таким заявлением выступили в четверг, 10 февраля, в национальной службе статистики.

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Предполагается, что за год в стране родилось менее 400 тысяч человек.

В 2020 году в Италии был зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости и рекордно высокий (со времен Второй мировой войны) уровень смертности. Смертность превысила рождаемости чуть меньше чем вдвое.