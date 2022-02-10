Москва, , 20:03 — REGNUM Рэп-исполнитель Markul (Маркас Маркулис) поделился фрагментом невышедшей композиции. Соответствующая история появилась на странице музыканта вечером 9 февраля.

Markul Скриншот YouTube

Известно, что будущий трек станет совместной работой с малоизвестным музыкантом Shumno. Дата выхода композиции на текущий момент неизвестна.

Напомним, что 15 октября 2021 года Markul опубликовал новый альбом Sense Of Human. Проект включил в себя 20 различных песен.

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