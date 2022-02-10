* ИГ — запрещённая в России организация

Берлин, , 20:56 — REGNUM Прокуратура немецкого города Карлсруэ предъявила гражданке Германии обвинения в причастности к деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 10 февраля агентство Tagesschau.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным немецких властей, Джалда А. отправилась в Сирию через Турцию в 2014 году с намерением присоединиться к террористической группировке. Вскоре после этого она вышла замуж за одного из террористов и жила в Таль-Абьяде и Ракке.

Прокуратура считает, что в течение этого времени женщина поддерживала деятельность своего мужа в экстремистской группировке, была свидетелем публичных наказаний и эпизодов жестокости и даже воспитывала своего сына в идеологии «Ислмаского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В 2017 года Джалда А. попыталась покинуть Сирию, после чего провела некоторое время в курдском лагере. В октябре 2021 года она была арестована по прибытии в аэропорт Франкфурта по ордеру высшего регионального суда Гамбурга.