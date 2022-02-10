Рим, , 19:35 — REGNUM В центре внимания итальянских СМИ в четверг, 10 февраля, остается значительный рост стоимости энергоресурсов, при этом выделяется положительный вклад в решение проблемы США и Японии.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, Mediaset отмечает, что европейский рынок «успокоился», как только стало известно о перенаправлении 30 американских танкеров в Европу. То же издание сообщает об отправке газа морским путем в Европу из Японии.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов.