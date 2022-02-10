Рим, 10 февраля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Из бюджета Италии на смягчение роста энерготарифов для населения и бизнеса может быть выделено не 5, а 7 млрд евро, заявил в четверг, 10 февраля, премьер-министр Марио Драги.

Images Money Евро

«Идет работа по поиску дополнительных источников финансирования», — отметил он.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов.