Иерусалим, 10 февраля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок возложила венок к мемориалу Холокоста Яд Ва-Шем в Иерусалиме в рамках своей первой остановки в многодневном турне по Ближнему Востоку. Об этом сообщает 10 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

При посещении мемориала в память о шести миллионах евреев, убитых нацистской Германией во время Второй мировой войны, Бербок отметила, что молодое поколение безоговорочно обязано сохранять память о Холокосте, когда «ежегодно становится все меньше и меньше живых свидетелей того времени».

«Мы несем ответственность за то, чтобы поднять наш голос против антисемитизма, против ненависти, против изоляции и насилия, чтобы такое преступление против человечности никогда не повторилось», — заявила она.

«Яд Ва-Шем помогает нам услышать голос тех, кто сам пережил этот ужас, и передать их слова. Как у матери двух дочерей, у меня перехватывает дыхание при мысли о миллионах убитых детей», — написала Бербок в гостевой книге официального сайта министерства иностранных дел.

Перед отъездом в Израиль Бербок заявила, что Германия несет особую историческую ответственность за безопасность Израиля и продолжит вносить свой вклад в знак солидарности.