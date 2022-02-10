Флоренция, Италия, 10 февраля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Экс-премьер Италии Маттео Ренци допускает слишком резкие высказывания в адрес работников прокуратуры, с таким заявлением выступили в национальной судебной ассоциации в четверг, 10 февраля.

Kremlin.ru Маттео Ренци

9 февраля прокуратура Флоренции попросила суд открыть процесс по делу, в рамках которого Ренци и еще ряд политиков обвиняются в коррупции, торговле влиянием и получении незаконного финансирования.

В тот же день Ренци в своем комментарии отметил, что его совесть чиста, и что он «надеется, что прокуроры могут сказать о себе то же самое».

Сотрудники прокуратуры выполняют свою работу, подобные заявления из уст действующего сенатора в высшей степени недопустимы, полагают в свою очередь в ассоциации.