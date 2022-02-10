Бергамо, Италия, , 19:32 — REGNUM Сегодня, 10 февраля, в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче четвертьфинала Кубка Италии сезона 2021/22 встретится с «Фиорентиной». За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы.

Александр Кокорин Вячеслав Евдокимов

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Джимсити, Демирал, Фройлер, де Рон, Малиновский, Хатебур, Дзаппакоста, Пашалич, Бога.

Запасные: Мэле, Копмейнейрс, Мурьель, Пессина, Росси, Михайла, Скальвини, Панада, Де Нипоти, Спортьелло.

«Фиорентина»: Терраччано, Мартинес, Бираги, Одриосола, Жулио, Катсровилли, Малех, Торрейра, Сапонара, Гонсалес, Пентек.

Запасные: Миленкович, Бонавентура, Кальехон, Кабрал, Иконе, Терзич, Венути, Розати, Дункан, Соттил, Амрабат, Настасич.

В последний раз «Фиорентина» встречалась с «Аталантой» 11 сентября 2021 года в матче регулярного сезона итальянской Серии А. Оба гола клуба из Флоренции забил Душан Влахович (33' пенальти, 49' пенальти).