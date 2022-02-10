Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) понизила свой прогноз по добыче нефти в США в 2022 году с прежних 11,82 млн баррелей до 11,79 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в опубликованном 10 февраля докладе организации.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на снижение прогноза, добыча в Соединённых Штатах, исходя из данных ОПЕК, вырастет по сравнению с 2021 годом на 0,67 млн баррелей в сутки.

Напомним, ранее ОПЕК подтвердила свой прогноз роста добычи нефти и конденсата в России в 2022 году на 0,98 млн баррелей — до 11,77 млн баррелей в сутки.

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