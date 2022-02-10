Минск, , 19:32 — REGNUM Уголовное дело о разжигании национальной вражды возбудила белорусская генпрокуратура в отношении мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова, сообщает 10 января БелТА.

Борис Филатов в Раде Вадим Чуприна

«Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь — государственного флага, размещённого у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета», — говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в Минске, украинские власти совершили действия, унижающие национальную честь и достоинство белорусов. Минск делает вывод о нежелании Киева вести конструктивный диалог.

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