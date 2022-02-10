Москва, 10 февраля 2022, 20:03 — REGNUM Российский хип-хоп музыкант 163onmyneck (Роман Щуров) раскрыл дату выхода нового трека. Соответствующая информация появилась в истории на странице артиста в Instagram 10 февраля.
Исполнитель заявил, что его новая песня выйдет 11 февраля 2022 года. Название будущей работы на текущий момент неизвестно.
Напомним, что 163onmyneck собирается выпустить новый альбом в 2022 году. Ожидается, что пластинка будет выполнена в традиционном для исполнителя звучании скам-рэпа.
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