Москва, , 20:03 — REGNUM Российский хип-хоп музыкант 163onmyneck (Роман Щуров) раскрыл дату выхода нового трека. Соответствующая информация появилась в истории на странице артиста в Instagram 10 февраля.

163onmyneck Скриншот YouTube

Исполнитель заявил, что его новая песня выйдет 11 февраля 2022 года. Название будущей работы на текущий момент неизвестно.

Напомним, что 163onmyneck собирается выпустить новый альбом в 2022 году. Ожидается, что пластинка будет выполнена в традиционном для исполнителя звучании скам-рэпа.

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