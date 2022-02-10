Москва, , 19:24 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) прогнозирует рост добычи нефти и конденсата в России в 2022 году на 0,98 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом — до 11,77 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в опубликованном 10 февраля докладе организации.

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Добыча нефти и конденсата в России в январе, по предварительной оценке ОПЕК, выросла на 0,1 млн баррелей в сутки по сравнению с декабрём и составила 11,28 млн баррелей в сутки.

Организация также подтвердила свою прежнюю оценку, согласно которой в 2021 году средний уровень добычи нефти и конденсата в России составил 10,8 млн баррелей в сутки.