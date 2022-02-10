Москва, , 19:21 — REGNUM В Москве завершилась встреча российского и казахстанского президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Переговоры лидеров двух стран продолжались более трёх с половиной часов.

Флаги России и Казахстана Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Президент России по итогам переговоров отметил, что сегодняшняя встреча — первая «после январских событий в Казахстане». Он добавил, что Россия как одна из стран ОДКБ «подставила плечо Казахстану».

К настоящему времени, отмечает Путин, жизнь в республике «вернулась в стабильное, спокойное русло». Москва, пообещал российский президент, будет делать всё, чтобы поддержать президента Казахстана.

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