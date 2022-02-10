Вашингтон, 10 февраля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Американский рэпер DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) стал участником драки. Информацию об этом передаёт издание The Flow 10 февраля.

Скриншот YouTube DaBaby

По имеющимся данным, конфликт между музыкантом и братом его бывшей девушки DaniLeigh (Даниэлла Кьюриэл) произошёл в боулинге. Позднее оппонент DaBaby заявил, что хотел пообщаться с ним один на один, однако на него было произведено нападение группой неизвестных людей во главе с самим рэпером.

Напомним, что DaBaby и DaniLeigh состояли в отношениях несколько лет. В ноябре 2021 года стало известно о разрыве пары.