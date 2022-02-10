Краснодар, , 19:17 — REGNUM 9 февраля в Белореченском районном суде Краснодарского края прошло первое слушание по уголовному делу, возбужденному следственным отделом по Белореченскому району СУ СК России по Краснодарскому краю в отношении выходца из Азербайджанской Республики, гражданина России Санана Гасанова, 1998 года рождения, по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 УК России («убийство», «попытка убийства двух и более лиц»).

В ходе следствия доказано, что около года назад, 28 февраля 2021 года Санан Гасанов, находясь в помещении кальянной «Нова Лаунж» по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Гоголя, д. 59, по мотивам национальной ненависти убил уроженца Республики Армения Саруханова А.Р. и нанес несколько колотых ножевых ран местному жителю Трофименко А.С.

Известно, что Гасанов является сторонником идей азербайджанского национализма и ультраправой турецкой организации «Серые волки».

Ему грозит пожизненное лишение свободы.