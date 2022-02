Лондон, , 20:02 — REGNUM Британский певец Эд Ширан сделал анонс нового клипа на совместную песню при участии Тейлор Свифт. Соответствующую информация появилась в историях на странице артиста в Instagram 10 февраля.

Героями видео под названием The Joker And The Queen станут молодые двойники артистов. Премьера работы состоится 11 февраля 2022 года.

Ранее Эд Ширан и Тейлор Свифт уже сотрудничали. Так, музыканты имеют совместные композиции End Game и Everything Has Changed.