Москва, , 19:12 — REGNUM Активная турецкая внешняя политика требует значительных бюджетных затрат, и это вызывает недовольство у части населения страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Турецкий флаг alexeyklyukin

«Часть городского европеизированного населения, умеренно относившаяся к Реджепу Тайипу Эрдогану и даже гордившаяся внешнеполитическим успехами страны, сейчас, когда её доходы в долларовом эквиваленте резко упали, с большим сомнением смотрит на активную турецкую внешнюю политику. Дело в том, что из турецкого бюджета финансируются всевозможные и довольно эффективные внешнеполитические структуры, такие, как TİKA, активно и успешно работающая в разных регионах мира. Но, тем не менее, это значительная нагрузка на бюджет», — сказал эксперт.

Политолог напомнил, что в конце 1980-х — начале 1990-х Турция тратила очень большие средства на активную внешнюю политику, и это в итоге привело к определённым кризисным явлениям в турецкой экономике. И подобная ситуация может повторится и сейчас.

Напомним, что Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), созданное в 1992 году, оказывает экономическую, техническую и гуманитарную помощь развивающимся странам, в первую очередь, тюркским.