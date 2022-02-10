Москва, 10 февраля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Российский рэпер Мот (Матвей Мельников) опубликовал видео, посвящённое его уходу с лейбла Black Star. Соотвествующий ролик появился на странице музыканта в Instagram 10 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мот

https://www.instagram.com/p/CZzMUH9q3hR/

В представленном видео собраны фрагменты выступлений артиста под эгидой популярного лейбла. Известно, что рэпер и Black Star сотрудничали на протяжении девяти лет.

Напомним, что Black Star был основан рэпером Тимати (Тимур Юнусов) в 2006 году. В 2020 году музыкант покинул ряды лейбла.