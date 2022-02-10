Москва, , 18:54 — REGNUM Посетить Великобританию пригласила глава МИД страны Элизабет Трасс российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщили 10 февраля в британском внешнеполитическом ведомстве.

Сергей Лавров Mid.ru

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Комментируя итоги российско-британских переговоров на уровне глав МИД, которые состоялись в Москве, Форин-офис изложил позицию Трасс, согласно которой разногласия Москвы и Лондона по украинской теме касаются только руководства, разногласий «с народом России» нет.

«Она (Трасс — прим. ИА REGNUM) отметила культурные и образовательные связи между Россией и Великобританией и пригласила министра иностранных дел Лаврова посетить Великобританию в ближайшие месяцы», — сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве.

Также Форин-офис заявляет, что Лондон заинтересован в хороших отношениях с Москвой, однако всё зависит от того, «выберет ли Россия путь деэскалации и встанет ли она на путь дипломатии».

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