Челябинск, , 18:51 — REGNUM В Челябинске местный житель задержан за более 20 анонимных ложных сообщений об угрозах взрыва на объектах социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

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Операцию провели южноуральские и ставропольские сотрудники ФСБ, а также челябинские полицейские. По данным следствия, этот гражданин «минировал» объекты, расположенные в ряде регионов России. Он уже признался в содеянном.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, к организации преступной деятельности причастны участники «сваттинговых» интернет-сообществ. Всего в ряде регионов удалось поймать 14 таких участников. Поиск лжеминёров продолжается.