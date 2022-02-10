Манагуа , 10 февраля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Лидеры Крестьянского движения Никарагуа Медардо Майрена и Педро Мена признаны судом виновными в «заговоре с целью подрыва целостности государства». Об этом сообщает никарагуанское издание La Prensa.

Kremlin.ru Владимир Путин и Даниэль Ортега

Майрена и Мена находятся под стражей уже 220 дней. Как сообщила член Крестьянского движения и ранее освобождённая политзаключеннаяКения Гутьеррес, оглашение приговора им должно состояться 17 февраля. Ранее прокуратура запросила для фигурантов наказание в виде 13 и 10 лет лишения свободы соответственно.

Как сообщает La Prensa, «в период с 28 мая по 22 ноября режим Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо усилил репрессии в Никарагуа и заключил в тюрьму более 40 человек». Медардо Майрена, бывший одним из кандидатов в президенты Никарагуа на выборах 7 ноября 2021 года, может оказаться в тюрьме уже во второй раз.

В 2018 году Майрена уже был приговорен к 216 годам тюремного заключения, а его соратник Педро Мена — к 210 годам, но в июне 2019 года они были освобождены на основании закона об амнистии.