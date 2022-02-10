Москва, , 18:48 — REGNUM ПАРТИЯ ДЕЛА на платформе Координационного совета Некоммерческих организаций России провела круглый стол на тему «Реформа МСУ. Как учесть в законопроекте специфику регионов?»

Круглый стол на тему «Реформа МСУ. Как учесть в законопроекте специфику регионов?» © ИА «Партия Дела»

В мероприятии приняли участие спикеры от ПАРТИИ ДЕЛА: Секретарь Федсовета Алексей Лапушкин, председатель Думы Спасского муниципального района Приморского края Всеволод Ию, глава Харанжинского сельского поселения Братского района Иркутской области Алексей Скворцов. А также представители партий «КПРФ», «Новые люди» и «Зеленая инициатива», депутаты представительных органов субъектов Российской Федерации, региональные и муниципальные депутаты, политические юристы и общественники.

Напомним, в конце прошлого года на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о реформе системы местного самоуправления (МСУ). В единой системе публичной власти он предусматривает упразднение муниципалитетов нижнего уровня — сельских и городских поселений. К 2028 году они будут объединены в более крупные муниципальные и городские округа. Поселенческие администрации и советы депутатов планируется ликвидировать, а их полномочия передать окружным властям. Авторы документа считают, что это позволит обеспечить «согласованную работу различных уровней публичной власти как единого целого во благо граждан», однако эксперты во многих регионах видят ситуацию иначе.

Секретарь Федсовета ПАРТИИ ДЕЛА Алексей Лапушкин считает, что местное самоуправление — это фундаментальная основа для управления, особенно для такой большой страны, как Россия, и при избыточной централизации решение многих вопросов на местах становится достаточно сложным и приводит к серьезным перекосам управленческих решений.

«В новой партийной программе «Новый Курс» мы обозначили и закрепили, что местное самоуправление является фундаментом и кузницей кадров для государственного управления. Существующая система местного самоуправления неидеальна, в ней есть много проблем, в том числе вызванных существующей экономической политикой, т.к. система межбюджетных отношений, получившая в народе название «петля Кудрина» высасывает серьезные ресурсы из регионов», — рассказал политик.

Алексей Лапушкин также отметил важность широкого общественного и экспертного обсуждения данного вопроса, а также предложил подходить к вопросу реформирования МСУ более поэтапно, апробировать реформу в отдельных муниципалитетах в каждом из федеральных округов, а не навязывать всей стране единую непроверенную модель.

«Имело бы смысл запустить пилотные проекты по новой модели МСУ для начала в федеральных округах, одна модель может быть эффективна на юге России, но при этом абсолютно неприемлема для Дальнего Востока и Сибири по густонаселенности и размерам тех же муниципальных образований. Такой подход позволил бы обкатать реформу и избежать перекосов и ошибок, потому что на данный момент и так существует множество проблем, особенно в части финансирования. На наш взгляд, нужно существенно пересматривать систему межбюджетных отношений, и в первую очередь в части обеспеченности финансами именно муниципалитетов, потому что, когда многие вопросы решаются из областного центра местного уровня или тем более из Москвы, это не сказывается положительно на государственном управлении», — подытожил секретарь Федсовета ПАРТИИ ДЕЛА.

Единственная ценность этого законопроекта в том, что он относит местное самоуправление к системе публичной власти. Однако для этого нет нужды перекраивать весь закон, упраздняя нижний поселенческий уровень местного самоуправления, заменяя подлинные выборные органы спускаемым сверху сельским старостой. Такое мнение выразил политический юрист Гарегин Митин. Он отметил, что местное самоуправление должно существовать именно в рамках поселений, преимущественно являющихся населенными пунктами. «У нас одних городов более 1100 и большинство из них после реформы станут несамостоятельными», — подчеркнул общественный деятель.

Виталий Обедин, главный редактор ИА «Снег» из Якутска не понаслышке знает насколько Россия огромная страна, поэтому согласился с тем, что реформа МСУ должна быть индивидуальна для каждого субъекта. Он привел в пример объединение администрации Аллаиховского района с администрацией районного центра Чокурдах, в котором было упразднено низовое самоуправление, но бюджет и жители от этого не получили никакой пользы. В другом районе Якутии жители выступили против объединения и отстояли сохранение администрации города Олёкмы. Поэтому Обедин считает, что еще можно не допустить принятия скандального закона, учитывая неравнодушие со стороны населения. В качестве примера он привёл непринятые законы о введении QR-кодов.

Несмотря на то, что закон о МСУ уже принят в первом чтении, все еще можно добиться его снятия или изменений к следующим этапам принятия законопроекта. Такое мнение выразил глава Харанжинского сельского поселения Братского района Иркутской области от ПАРТИИ ДЕЛА Алексей Скворцов. Он задается вопросом: кто будет нести ответственность за происходящее на таких отдаленных территориях как заморские поселки? Опираясь на свою практику, он рассказал, что от поселка Харанжино до ближайшего населенного пункта 53 км лесных дорог без какого-либо покрытия, и в случае ЧП кто-то должен взять все в свои руки.

Председатель Думы Спасского муниципального района Приморского края Всеволод Ию согласился с тезисами о том, что политика Кудрина в плане централизации финансов оказалась ошибочной, а новая реформа МСУ, по его мнению, на сегодняшний день является усилением власти губернатора и не более того. «Депутаты Госдумы, принимающие законы в Москве, редко ездят на территорию и общаются с поселенческим уровнем. А я понимаю, что он нужен, потому что это буфер между государственной властью и местным самоуправлением, это последний оплот демократии на сегодняшний день, потому что на муниципальный уровень уже оппозиционные партии не пускают, в отличие от поселенческого уровня», — заявил Ию.

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров заявил, что власти данным законопроектом пытаются зацементировать всю политическую систему, пытаются ликвидировать участие граждан в политической жизни страны, пытаются усилить вертикаль государственной власти и перейти к ручному управлению всеми сферами жизни общества.

Хороший пример необходимости муниципалитетов нижнего уровня — это случай с нашумевшей станцией Шиес в Архангельской области, которая получила всероссийскую известность в 2018 году в связи с планами властей построить рядом со станцией мусорный полигон. Об этом напомнил депутат Архангельского областного Собрания депутатов Леонид Таскаев. «Если бы местное самоуправление в виде совета депутатов не встали на защиту своей территории, мы бы имели огромный мусорный «могильник» на своей земле», — заметил он.

Резюмируя обсуждения круглого стола, Гарегин Митин объяснил, что законопроект МСУ, принятый Госдумой в первом чтении, противоречит конституционным положениям, не учитывает интересы России и фактически упраздняет местное самоуправление на всей её территории.