Мехико, , 23:39 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 9 февраля предложил «поставить на паузу» отношения с Испанией. Как отмечают журналисты никарагуанского издания La Prensa, заявление было сделана на фоне обвинений испанских компаний в коррупции.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Agencia de Noticias ANDES

«Пауза: мы собираемся дать себе время, чтобы проявлять уважение друг к другу и не выглядеть агрессивной страной. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми правительствами, но мы не хотим, чтобы они нас грабили», — заявил президент на пресс-конференции.

Тем не менее Лопес Обрадор пояснил, что о разрыве дипломатических отношений или отзыве послов речи не идет: «Нет, нет, совсем нет, просто все идет медленно, нам нужен перерыв, время».

Президент заявил, что испанские компании Repsol и Iberdrola, инвестирующие в нефтяной и электроэнергетический секторы Мексики соответственно, в прошлом давали взятки в целях заключения контрактов с государством, что происходило при содействии и попустительстве правительств Испании и Мексики.

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