Буэнос-Айрес, , 23:55 — REGNUM Несколько тысяч человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы выразить протест против заключения соглашения о рефинансировании кредита в 44 млрд долларов, который был предоставлен стране Международным валютным фондом в 2018 году. Об этом сообщает никарагуанское агентство La Prensa.

Аргентина

Протестующие собрались на площади Пласа-де-Майо под лозунгами «Нет пакту с МВФ», «Нет возвращению внешнего долга» .

Президент Аргентины Альберто Фернандес 28 января объявил о заключении соглашения с МВФ о рефинансировании кредита, предоставленного либеральному правительству Маурисио Макри в 2018 году по программе расширенных кредитов, также на 44,5 млрд долларов, но с выплатами до 2036 года.

Аргентина уже девять раз объявляла дефолт, чтобы не платить долги по иностранным и международным облигациям.

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