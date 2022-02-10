Вологда, , 18:41 — REGNUM В Вологодской области учредят региональную награду для поощрения волонтеров — почетный знак «За вклад в развитие добровольческого движения Вологодской области». Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава региона Олег Кувшинников.

Волонтеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он отметил, что роль волонтеров особенно важна на фоне растущей заболеваемости COVID-19. На помощь медикам пришли около 700 добровольцев.

«Из-за нового штамма заболеваемость в регионе сильно увеличилась. Болеют в том числе и медработники. Выручили наши волонтеры: молодые люди работают в регистратурах, на телефонах «горячих линий», проводят термометрию на входе в поликлинику, оказывают психологическую поддержку», — написал губернатор.

Церемония вручения первых наград будет приурочена к Международному дню добровольца, который отмечается 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, правила допуска волонтеров в соцучреждения будут изменены.