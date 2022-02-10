Вологда, 10 февраля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Вологодской области учредят региональную награду для поощрения волонтеров — почетный знак «За вклад в развитие добровольческого движения Вологодской области». Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава региона Олег Кувшинников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

Он отметил, что роль волонтеров особенно важна на фоне растущей заболеваемости COVID-19. На помощь медикам пришли около 700 добровольцев.

«Из-за нового штамма заболеваемость в регионе сильно увеличилась. Болеют в том числе и медработники. Выручили наши волонтеры: молодые люди работают в регистратурах, на телефонах «горячих линий», проводят термометрию на входе в поликлинику, оказывают психологическую поддержку», — написал губернатор.

Церемония вручения первых наград будет приурочена к Международному дню добровольца, который отмечается 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, правила допуска волонтеров в соцучреждения будут изменены.