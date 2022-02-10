Йошкар-Ола, , 18:41 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 10 февраля лечение получают 828 пациентов, из них у 468 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Медики в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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В том числе, у 731 пациента диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 736 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 92 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 115 человек, выписаны 85 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля выздоровели с начала пандемии 29 659 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 123 жителя республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 37 369 случаев заражения коронавирусом, из них 496 — за последние сутки.

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