Липецк, , 18:41 — REGNUM В Липецкой области дорогостоящее медицинское оборудование введено в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Больница

Из-за несогласованных действий должностных лиц Липецкой областной клинической больницы, Елецкой городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко и регионального управления здравоохранения более 3,5 месяца допускался простой дорогостоящего медицинского оборудования. Аппараты были закуплены за бюджетные деньги в 2021 году, их стоимость составляет более 59 млн рублей.

Зампрокурора Липецкой области внес представление в управление здравоохранения региона. После этого новый дорогостоящий ангиограф смонтировали и ввели в эксплуатацию.