Йошкар-Ола, 10 февраля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 10 февраля выздоровели с начала пандемии 29 659 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 123 жителя республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике за время эпидемии подтвердили 37 369 случаев заражения коронавирусом, из них 496 — за последние сутки. 991 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, накануне скончались пятеро жителей республики с коронавирусом, за минувшие сутки от COVID-19 умерли два человека.

За день в ковид-стационары госпитализировали 85 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 9 февраля лечение получали 797 пациентов, из них у 477 жителей подтверждено заражение коронавирусом. За сутки число пациентов инфекционных отделений региона снизилось почти на 40 человек.

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