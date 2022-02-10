Сучава, Румыния, 10 февраля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. На территории частного хозяйства в населенном пункте Страджа (округ Сучава на румынско-украинской границе) приземлился беспилотный летательный аппарат с крупным грузом контрабандных сигарет. Об этом 10 февраля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Арестованные сигареты

По предварительным данным, табачные изделия имели маркировку Украины, а сам дрон был зарегистрирован в Румынии. Хозяева двора вызвали полицию и представителей пограничных служб. Ведется расследование.

Как предполагают румынские правоохранители, указанный БПЛА, и ранее выполнявший соответствующие «рейсы», отклонился от заданного маршрута из-за ухудшения погодных условий. Только в 2021 году на румынско-украинской границе было задержано в общей сложности более четырех миллионов пачек контрабандных сигарет.