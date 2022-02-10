Вашингтон, 10 февраля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Американского рэп-музыканта Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) обвинили в изнасиловании. Соответствующую информацию 10 февраля приводит издание OK!

Скриншот с YouTube Снуп Догг

По словам жертвы, инцидент произошёл в 2013 году, когда популярный музыкант под предлогом пробы на роль в телешоу пригласил её к себе домой. Сам рэпер свою вину полностью отрицает.

Ранее Snoop Dogg стал обладателем собственного музыкального лейбла. Стоимость покупки не разглашается.