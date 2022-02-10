Москва, , 19:06 — REGNUM В связи с экономическими трудностями в Турции количество недовольных политикой, проводимой Реджепом Тайипом Эрдоганом, увеличилось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Реджеп Тайип Эрдоган World Economic Forum

«В целом у людей есть раздражение значительными скачками курса турецкой лиры и недовольство политикой президента и правительства. Но в Турции изначально присутствует разделение между условными «кемалистами» и «исламистами», то есть между городским, европеизированным, более либеральным населением и жителями провинции, сёл, на кого сделал ставку Эрдоган. Эти группы населения изначально по-разному относились к Эрдогану, а скачки курса лишь подогрели негатив и расширили ту группу, которая его не поддерживает. Люди, отрицательно относящиеся к Эрдогану, требуют разобраться с внутренними проблемами страны, а не кидаться во внешнеполитические авантюры», — сказал эксперт.

Эксперт отметил, что, как и раньше, наиболее оппозиционными Эрдогану являются крупные города западной части страны, такие, как Стамбул и Измир, в которых широко представлены урбанизированные и европеизированные слои населения. Отношение в этих городах к действующему президенту Турции крайне отрицательное.