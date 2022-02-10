Вологда, 10 февраля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Вологда испытывает нехватку медицинских кадров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мжр города Сергей Воропанов.

Цитата из к/ф «Сельский врач». реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Тамара Макарова в роли молодого сельского врача Татьяны Казаковой

«К сожалению, в Вологде очень большая нехватка медицинского персонала — врачей, фельдшеров и медсестер. По состоянию на 1 февраля в городских больницах и поликлиниках не закрыта 541 вакансия», — написал градоначальник.

При этом, по его словам, в списке безработных числятся 1105 жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт назвал одну из главных причин дефицита медработников в РФ.