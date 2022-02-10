Москва, 10 февраля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2022 года снизился на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает 10 февраля пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По предварительной оценке регулятора, реальный курс рубля к доллару в январе снизился на 2,2%, к евро — на 2,8%.

При этом номинальный курс рубля к доллару снизился на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, к евро — на 3%.

Напомним, реальный эффективный курс рубля рассчитывается на основе курсов валют основных торговых партнёров исходя из доли этих стран во внешнеторговом обороте России.