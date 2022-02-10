Москва, , 18:26 — REGNUM Фраза о «красавице» по поводу поведения украинских властей не имела никакого личного измерения. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности. Это не имело никакого личного измерения», — заявил Путин.

«Вопрос только в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя определённые обязательства, и тем более закреплённые в нормах международного права, резолюции ООН, то всем нужно их исполнять», — указал он.

Высказывание Путина «нравится, не нравится, терпи, моя красавица» вызвавшее неоднозначную реакцию за рубежом, прозвучало 7 февраля в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве, когда стороны обсуждали вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине.