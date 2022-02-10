Саранск, , 18:25 — REGNUM За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 139 пациентов. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 111 человек.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1072 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 4283 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 220 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 40 630 жителей республики.

Всего в регионе подтвердили 48 701 случай заражения коронавирусом, из них 581 — за минувшие сутки.

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