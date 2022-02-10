Саранск, , 18:23 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 220 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 40 630 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтвердили 48 701 случай заражения коронавирусом, из них 581 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1193 человека, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались три человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 139 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 111 пациентов. В ковид-центрах республики лечение получали 1040 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

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