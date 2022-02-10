Москва, , 18:26 — REGNUM Украинские власти готовят свою страну к войне, заявил 10 февраля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью МК.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин © Фонд Александра Печерского

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Отметив, что целью украинской власти является уничтожение республик Донбасса и втягивание России во внутриукраинский конфликт, глава СВР указал на огульный характер обвинений Запада и Украины в адрес России. Отмечая на вопрос, готовится ли к войне сама Украина, Нарышкин сказал:

«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом».

По словам главы СВР, масса военной техники и боеприпасов перебрасывается на Украине к границам Донбасса. Они перемещаются с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Кроме того, с Запада на Украину едут советники и инструктора спецназа НАТО.

Нарышкин «Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов. Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их «документирование» в стиле фальшивок «белых касок» в Сирии. Контингент «пропагандистских сил быстрого развертывания» западных СМИ там же многократно увеличен».

Он добавил, что на Украине идёт подготовка и на законодательном уровне, так что только в связи со встречей советников «нормандской четвёрки» в Париже украинские власти решили временно отозвать из Верховной рады законопроект«Об основах государственной политики переходного периода», нацеленный на захват территорий ДНР и ЛНР и их «зачистку» по хорватскому варианту.

Читайте ранее в этом сюжете: После учений военные НАТО обычно не спешат домой – Лавров