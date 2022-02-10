Приштина, , 19:13 — REGNUM Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи во время переговоров в Приштине со спецпредставителем Великобритании по Западных Балканам Стюартом Пичем обвинила Белград в «невыполнении ранее подписанных соглашений». Об этом 10 февраля сообщили региональные СМИ.

Вьоси Османи U.S. Department of State

По словам Османи, Приштина является конструктивной стороной в диалоге о «нормализации отношений» между косовскими сепаратистами и Белградом. С другой стороны, Белград срывает диалог, не желая выполнить свои обязательства, считает она.

Османи также упомянула «отрицательное влияние России» как фактор риска для дестабилизации региона.

Она подчеркнула важную роль Великобритании в процессе «освобождения, получения независимости и строительства косовского государства».

«Чем сильнее роль этого государства в важных процессах в нашем регионе, тем их результаты будут более полезным для граждан Косово», — говорится в сообщении, которое опубликовал кабинет Вьоси Османи по итогам ее переговоров с Стюартом Пичем.

Напомним, что в 2013 году Белград и Приштина подписали Брюссельское соглашение. Приштина все еще не выполнила свои обязательства по этому документу и не сформировала на территории Косово и Метохии Сообщество сербских муниципалитетов. С другой стороны, Белград выполнил все пункты соглашения, касающиеся интеграции местных органов управления в систему сепаратистского Косово.