Вашингтон, 10 февраля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) рассматривался на роль в австралийском фильме «Безумный Макс». Соответствующей информацией поделилась «Российская газета» 10 февраля.

DoD News Певец Эминем

Как стало известно, изначально на главную мужскую роль в боевике претендовали Эминем, Хит Леджер, Джереми Реннер, Юэль Киннаман и ряд других популярных артистов. Однако рэпер отказался от участия в кастинге, сославшись на неудобное место проведения съёмок.

Напомним, что в 2023 году состоится премьера картины «Безумный Макс: Фуриоса». Исполнителем главной мужской роли назначен Крис Хемсворт.