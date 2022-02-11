Кострома, , 10:38 — REGNUM Педофил, приговоренный к 14-летнему тюремному сроку, подал иск против Костромской областной психиатрической больницы. Об этом со ссылкой на материалы Костромского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромская областная психиатрическая больница

Мужчина был осуждён в апреле 2021 года. Суд признал костромича виновным в изнасиловании, совершении развратных действий и шантаже несовершеннолетних, изготовлении порнографических материалов.

В больницу фигуранта направили по просьбе следствия. Врачи должны были определить состояние его психики. По итогам исследований выяснилось, что мужчина совершил половые преступления, находясь во вменяемом состоянии.

Истец требует выплаты 3 млн рублей морального вреда за время, проведённое в медучреждении. Осужденный остался недоволен состоянием помещения и условиями, в которых его содержали. По его словам, в камере психбольницы не было вентиляции и окон. Кроме этого, медики «неправомерно» отказали ему в прогулках. Решение по делу о взыскании морального вреда будет вынесено 17 февраля 2022 года.

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