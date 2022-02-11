Кострома, 11 февраля 2022, 10:38 — REGNUM Педофил, приговоренный к 14-летнему тюремному сроку, подал иск против Костромской областной психиатрической больницы. Об этом со ссылкой на материалы Костромского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромская областная психиатрическая больница
Костромская областная психиатрическая больница

Мужчина был осуждён в апреле 2021 года. Суд признал костромича виновным в изнасиловании, совершении развратных действий и шантаже несовершеннолетних, изготовлении порнографических материалов.

В больницу фигуранта направили по просьбе следствия. Врачи должны были определить состояние его психики. По итогам исследований выяснилось, что мужчина совершил половые преступления, находясь во вменяемом состоянии.

Истец требует выплаты 3 млн рублей морального вреда за время, проведённое в медучреждении. Осужденный остался недоволен состоянием помещения и условиями, в которых его содержали. По его словам, в камере психбольницы не было вентиляции и окон. Кроме этого, медики «неправомерно» отказали ему в прогулках. Решение по делу о взыскании морального вреда будет вынесено 17 февраля 2022 года.

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