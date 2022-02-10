Гавана, 10 февраля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Первый секретарь Коммунистической партии Кубы и президент Кубы Мигель Диас-Канель 10 сентября принял председателя Коммунистической партии Испании Хосе Луиса Сентелью.

Pratheesh Prakash Коммунистическая партия

Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, в ходе встречи во Дворце Революции в Гаване лидеры провели дружескую дискуссию, в ходе которой обсудили региональные и международные события.

Президент Диас поблагодарил лидера испанских коммунистов за постоянную поддержку в противостоянии экономической, коммерческой и финансовой блокаде, введенной правительством США против Кубы, которая была ужесточена во время пандемии.

Со своей стороны, Сентелья поблагодарил кубинских товарищей за теплый прием и выразил солидарность Кубе от лица своей партии.

Во встрече также приняли участие секретарь Коммунистической партии Испании по международным отношениям Мануэль Пинеда и президент Международной ассоциации солидарности имени Патриса Лумумбы Глория Агилар.

Также присутствовали члены Политбюро: секретарь Кубинской коммунистической партии Роберто Моралес Охеда, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья и заместитель заведующего отделом международных отношений ЦК ПКК Анхель Арсуага Рейес.