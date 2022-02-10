Минск, 10 февраля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Белоруссия и Куба 10 февраля подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере связи. Об этом сообщает кубинское СМИ Prensa Latina.

Unuudur.com Гавана, Куба

Документ подписали министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульян и посол Кубы в Минске Хуан Вальдес Фигероа от имени министерства связи страны.

Отмечается, что подписание меморандума стало результатов встречи президента Кубы Мигеля Диас-Канеля с главой Белоруссии Александром Лукашенко в октябре 2019 года.

Согласно меморандуму, стороны будут поощрять сотрудничество между компаниями, научно-исследовательскими учреждениями, государственными и другими организациями обеих стран в сфере коммуникаций.

Меморандум охватывает сферы связи, почты, телекоммуникаций, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Стороны ставят перед собой такие задачи как развитие и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры, создание электронного правительство, модернизация и развитие почтовой отрасли, развитие ИКТ и прочее.

Стороны договорились об обмене информацией, опытом и идеями в вышеобозначенных сферах, поддержке и реализации совместных проектов компаний из двух стран, укреплении сотрудничества в области исследований и инноваций, а также организации совместных тренингов для специалистов из обеих стран.