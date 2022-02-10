Москва, , 18:10 — REGNUM Россия продолжит укреплять военно-технического сотрудничество с Казахстаном. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит переговоры с президентом Казахстана — трансляция»

«Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и в других силовых ведомствах. Будем и далее работать по созданию на территории республики производств и сервисных центров обслуживания российской военной техники», — заявил Путин.