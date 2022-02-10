Москва, , 18:10 — REGNUM За время реализации приоритетного, а затем и национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионах России размещено уже 270 автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). «Умные весы» контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости. Также при помощи системы можно проверять наличие специального разрешения на перевозку крупногабаритных или тяжеловесных грузов в федеральных и региональных базах данных транспортных средств без участия человека. Подробности сообщает сайт нацпроекта.

Так, в Томской области в сентябре 2021 года установили автоматический пункт весогабаритного контроля на трассе Томск — Каргала — Колпашево, отремонтированной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2019 году. Три месяца комплекс работал в тестовом режиме, с декабря информация о фактах нарушений поступает в центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД.

«Мы не только комплексно приводим в нормативное состояние нашу улично-дорожную сеть по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и губернаторской программе «Дороги», но и усиливаем меры по их сохранности. Автоматизированные пункты весогабаритного контроля будут защищать региональные трассы от сверхнормативных нагрузок, что увеличит межремонтные сроки, а также повысит безопасность дорожного движения», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

В Архангельской области в минувшем году на трассе Усть-Вага — Ядриха в тестовом режиме заработал автоматический пункт весогабаритного контроля. Этот комплекс является первым и на данный момент единственным на указанной дороге. Его задача — сохранение дорожного покрытия трассы, в которую ежегодно вкладываются большие средства, от разрушения большегрузами.

«Объект был непростым, однако подрядчик справился с ним весьма оперативно. Пост установлен на участке, который был реконструирован нами в 2020 году, также в рамках нацпроекта. Ранее подобные объекты заработали на подъезде к Каргополю и в районе Новодвинска», — рассказал директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев.

Верхнетоемский пункт весогабаритного контроля уже включен в единую сеть подобного рода региональных объектов. До апреля 2022 года он будет работать в тестовом режиме. В Чувашской Республике благодаря нацпроекту в прошедшем году установили уже третий в регионе пункт весогабаритного контроля. Он расположен на автодороге Никольское — Ядрин — Калинино в Ядринском районе.

«После запуска на федеральных трассах госсистемы взимания платы «Платон» грузовой транзит активно переместился на региональную дорожную сеть. Внедрение АПВГК позволяет повысить безопасность дорожного движения, снизить количество мест концентрации ДТП, защитить трассы от перегрузки и увеличить их межремонтные сроки», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

В Сахалинской области проверять разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов начнут с 2022 года: в регионе планируется размещение трех АПВГК. Первый пункт будет установлен в Южно-Сахалинске на автомобильной дороге Южно-Сахалинск — Корсаков перед старым постом Госавтоинспекции в районе Хомутово.

«Проектная документация уже разработана и направлена на государственную экспертизу для получения положительного заключения. В настоящее время определяется местоположение еще двух АПВГК с последующей установкой их в 2023 и 2024 года», — рассказала ведущий инженер ГКУ «Управление Сахалинавтодор» Галина Врублевская.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» помогает регионам не только приводить в нормативное состояние существующие дороги и строить новые, но и обеспечивать их сохранность.

Чтобы дороги не разрушались перегруженными фурами, в регионах до 2024 года разместят автоматические пункты весогабаритного контроля: 366 — на дорогах регионального и межмуниципального значения, 235 — на федеральных трассах.

Кроме того, внедряются интеллектуальные системы контроля траффика, растет число камер фотовидеофиксации. К концу 2024 года доля контрактов на осуществление дорожной деятельности по нацпроекту, предусматривающих использование новых технологий, должна составить 40%, а доля контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, — 25%.

Контролировать масштабную работу по реформированию отрасли призван Общеотраслевой центр компетенций (ОЦК), созданный на базе Российского дорожного научно-исследовательского института.