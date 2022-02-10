Гавана, 10 февраля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Проект нового Семейного кодекса Кубы, вынесенный на всенародное обсуждение, включает положения о наказании за домашнее насилие, что позволит справиться с этим явлением на Кубе, заявила 10 февраля доктор права Ямила Гонсалес.

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Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, целью этих положений является защита семьи от агрессоров, а также предоставление нуждающимся защиты со стороны близких, сообщества или государства.

Законопроект позволит принимать меры против гендерного насилия, а также насилия в в отношении детей, подростков, пожилых людей или людей с ограниченными возможностями во всех его проявлениях — физическом, словесном, психологическом, моральном, сексуальном, экономическом, родовом, в форме действия или бездействия.

Лица, причастные к домашнему насилию, не смогут усыновлять детей или подростков или брать опеку над ними.

На Кубе разработана Национальная программа по улучшению положения женщин и Комплексная стратегия по предотвращению гендерного насилия в семье и борьбе с ним.