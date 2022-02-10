Москва, , 18:07 — REGNUM Новый, XIX сезон всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», посвящен культурному наследию народов России. Как сообщает сайт годнауки. рф, он стартовал сегодня, 10 февраля и будет проводится в четыре этапа для двух возрастных категорий: 14−17 лет, а также 18−35 лет. Участники смогут предложить культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты, направленные на развитие российских территорий. Лучшие инициативы получат адресную поддержку.

Содержание номинаций — а в этом году их 17 — уточняется и корректируется каждый год, полный список доступен на официальном сайте конкурса.

«Уже почти два десятилетия конкурс, направленный на привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел, не теряет своей актуальности. Напротив, он только продолжает расти и набирать свою популярность.

Ежегодно обновляется список номинаций в соответствии с актуальной повесткой внутренней государственной политики и запросами общества. Особенно важно развитие проекта в сфере постконкурсного сопровождения участников. Каждый год конкурс предоставляет новые возможности для победителей.

В прошлом сезоне ими стали 250 человек — ровно в два раза больше, чем годом ранее. В 2021 году авторы лучших проектов в возрасте до 17 лет приняли участие в образовательной программе «Междисциплинарная проектная школа» в МДЦ «Артек» в Крыму и ВДЦ «Океан» во Владивостоке.

Также все победители и финалисты конкурса могли отправиться в путешествие по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Эти и многие другие возможности — реализация собственных инициатив, получение денежных призов и грантов от партнеров проекта, стажировки и трудоустройство в крупных российских компаниях — сохранятся и для победителей нового сезона», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В 2021 году, в Год науки и технологий, основной темой конкурса были наука, технологии и космос. Тогда количество участников конкурса превысило 90 тысяч человек. Среди них были как представители всех 85 регионов РФ, так и 24 иностранных государств: свои проекты предложили граждане Болгарии, Беларуси, Египта, Сербии, Вьетнама, Исландии, США и других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.