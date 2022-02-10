10 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 18:35 — REGNUM Заявление постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова о том, что если предположить, что газопровод «Северный поток — 2» не будет введён в эксплуатацию, то Россия найдёт других покупателей на этот газ, спровоцировало обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свои соображения на этот счёт 10 февраля в социальной сети Facebook.

«Северный поток — 2» ПАО «Газпром»

«Правильно! Нужно газ продать другим желающим. Не хотят газа — не надо. Как и газопровод, его тоже можно на металлолом сдавать. Найдутся другие покупатели. Куда качать свой газ, никто России не может указывать!» — написал Виктор Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что европейцев пора ставить на место, иначе вся эта чехарда с препятствиями на пути запуска «Северного потока — 2» может затянуться на десятилетия.

«Надо вообще перекрыть газ Европе, или пусть по 10 000 баксов покупают, если очень хотят. Независимые наши, даже экономически выгодный проект отстоять не могут», — заметила Tatyana E.

Владимир Чижов Mil.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что никакого запуска «Северного потока — 2» не произойдёт, потому что это напрямую противоречит интересам Соединённых Штатов Америки.

«Приостановили сертификацию «Северного потока — 2» потому, что так хочет администрация президента США, Америке это невыгодно, чтобы Европа получила дешевле газ», — указывает Valentina R.

«Полнейший позор, когда на встрече Шольца и Байдена на вопрос журналиста о судьбе «Северного потока — 2» ответил не основной инвестор и конечный бенефициар проекта, а американский президент, который не имеет абсолютно никакого отношения к данному вопросу, так как не является стороной договоренностей», — отмечает Иван М.

Часть людей полагает, что у России всегда под боком есть дружественный Китай, который будет не прочь закупать у нашей страны большие объёмы природного газа.

«Китай уже строит вторую линию «Силы Сибири» с объёмом больше, чем «Северный поток — 2». Это значит, что уже через год Пекин начнёт забирать те объемы газа, что не забирает Европа. Следовательно, это самая дешёвая энергетика для всех предприятий Китая. Пекин скоро ждёт рост экономики в разы!» — предрекает Anatoly V.

Карта «Силы Сибири» © ПАО «Газпром»

Ряд пользователей указывает на то, что отказ Европы от «Северного потока — 2» приведёт к далекоидущим последствиям, которые окажутся не такими радужными, какими их рисуют американские пропагандисты.

«Самое забавное заключается в том, что если Россия полностью перейдёт на обеспечение газом Китая, то даже старые транзитные трубы в Европу потеряют свою актуальность. Т. е. Европа и США попросту обрекают Украину на голодную смерть. Здобулы», — написал Вячеслав У.

Нашлись и те, кто сомневается, что альтернатива в лице Китая окажется для России столь же выгодной и желанной целью, как европейский газовый рынок.

«А кто сказал, что газ для Китая — сильно выгодный проект для России? Китайцы же не дураки — видят, что у России просто нет никаких иных рынков сбыта. Нашему руководству ума не хватило с китайцами торговаться в своё время, все мощности направили в Европу. А Европа — это вотчина США. На что надеялись? Непонятно», — написал Борис К.

Напомним, 9 февраля постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в интервью РИА Новости о том, что если предположить, что газопровод «Северный поток — 2» не будет введён в эксплуатацию, то Россия найдёт других покупателей на этот газ.